تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لمقبرة وزير الزراعة المصري الأسبق ” يوسف والي ” بمحافظة الفيوم والذي وافته المنية يوم السبت الماضي .

وأثارت هذه الصور الكثير من الجدل بعد تشييع الجثمان يوم الأحد الماضي حول تصميم المقبرة التي جاءت مكونة من طابقين وعلى مساحة نصف فدان .

وقال أحد جيران الأسرة في تصريحات صحفية له أن المقبرة تم بنائها منذ حوالي 20 عاما من الآن ومكونة من طابقين وتضم مقبرة المستشار والي أمين ميزار وتحفها أشجار الظل .

وأشار أيضا إلى أن المقبرة موجودة في منتصف مباني القرية وأن الطابق العلوي منها عبارة عن استراحة للسيدات تستخدم في المناسبات بدلا من الجلوس أمام المقابر حيث تجري قراءة القرآن بداخلها .

كما أكد على أن المقبرة لا يوجد بها أي شكل من أشكال المغالاة في التجميل أو الديكور المبالغ فيه .