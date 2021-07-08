احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول ( عربيا ) و ال 89 ( عالميا ) كأفضل دول العالم لعيش النساء في عام 2020 بتقرير صدر عن مجلة أمريكية .

وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول العربية المتواجدة في الدراسة المعلنة وتلتها سلطنة عمان التي احتلت المركز ال (91 عالميا) ثم الأردن (96 عالميا) تليها الإمارات (100 عالميا) ثم كل من الجزائر والسودان وقطر والكويت ولبنان وليبيا .

وأصدرت المجلة هذا التصنيف والترتيب وفقا لدراسة استقصائية لحوالي 256,700 امرأة من 156 دولة .. ووفقاً لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية وعرقية واجتماعية واقتصادية والتي لعبت دورا حاسما في تحديد المكان الأفضل للنساء حول العالم .