أعلن القصر الملكي المغربي يوم أمس الثلاثاء عن قرار وتعليمات العاهل المغربي الملك ” محمد السادس ” باعتماد التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا المستجد لجميع الشعب المغربي .

وجاء في البيان الملكي : ” عملية التطعيم ضد الوباء ستنطلق في الأسابيع المقبلة وتهدف إلى توفير اللقاح لجميع المغاربة كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره بما يسمح بعودة المواطنين تدريجيا لممارسة حياتهم العادية بطمأنينة وأمان ” .

وكانت الحكومة في وقت سابق قد كشفت عن أنها طلبت لقاحين من شركتين صينيتين وشركة بريطانية سويدية وستسعى للحصول على لقاحات من شركات عالمية أخرى لتوفير كمية كافية لجميع المغاربة .

وفي المرحلة الأولى سيتم تطعيم من هم في الصفوف الأمامية مثل رجال الأمن والصحة والتعليم وذوي الأمراض المزمنة .