أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء عن سوء الوضع في تونس مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 55 ألف حالة وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 1150 واصفة ذلك ب ” الوضع الخطير جدا ” .

وقالت ” نصاف بن علية ” المتحدثة بإسم وزارة الصحة أن الوضع أصبح خطير جدا مع تسجيل 2125 إصابة جديدة و52 وفاة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية .

كما صرح ” محمد مقداد ” مدير عام القطاعات الصحية بوزارة الصحة التونسية بأن طاقة استيعاب المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات بلغت ذروتها في بعض الجهات ما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء .

وأشار ” فيصل بن صالح ” مدير عام الصحة في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة .. وأنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس .

ولكنه أكد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة وبسبب الوضع الإقتصادي السئ .