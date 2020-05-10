أعلن ” إبراهيم الزيات ” عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر بفيروس كورونا المستجد .

فكتب في منشور له قائلا : ” نتائج التحاليل أكدت إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي بفيروس كورونا ” .

وتابع : ” تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بالمستشفى التابعة لجامعة الأزهر وأظهرت النتائج إيجابية 35 منهم ” .

وأشار الدكتور إبراهيم الزيات إلى أنه من بين المصابين قيادات بكلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات ومدير الشؤون العلاجية ومديرة العيادات بالإضافة إلى 17 طبيب وطبيبة .

كما أضاف إنه تم حجز المصابين في العزل بمستشفى الأزهر التخصصي .