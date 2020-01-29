دولة عربية تعلن عن تسجيلها أول إصابة بفيروس كورونا

كشفت صحيفة ” البيان ” الإماراتية عن إعلان وزارة الصحة بدولة الإمارات صباح اليوم الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وتحت الملاحظة الطبية .. وأنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

كما أكدت على أن الوضع الصحي العام في الدولة لا يدعو للقلق وأن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس .

وأضافت أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع .