أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد ” مازن الفراية ” عن نشر كوادر من القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء .

وذلك في خطوة فرضتها السلطات الأردنية لمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد بعد تزايد أعداد الحالات المصابة به .

وأضاف في بيان صدر يوم أمس الثلاثاء أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة انطلاقا من منتصف ليل يوم غد الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة .

يذكر أن الأردن كانت قد سجلت في الـ 24 ساعة الماضية 12 حالة وفاة و1537 إصابة جديدة بالفيروس .