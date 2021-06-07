انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل للرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، في جرينفيل بولاية نورث كارولينا، يظهر بنطاله مجعد بشكل غريب حول الفخذين الأماميين ، مع عدم وجود سحاب مرئي.

وبحسب المقطع الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” فإن الفيديو أثار جنون منتقديه مما أدى إلى اتهامات بأنه ارتدى بنطاله مقلوباً ومقارنات مع ثنائي الهيب هوب في التسعينيات كريس كروس.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021

كما توقع آخرون من متداولي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، واقترح أن البنطال قد يكون عبارة عن شد مخصر مرن بدون زر أو سحاب أمامي.

Holy shit, Trump gave that speech today wearing his pants on backwards. Oh my god. pic.twitter.com/iqMvdY3Fxi — Charlotte Clymer (@cmclymer) June 6, 2021