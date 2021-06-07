انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل للرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، في جرينفيل بولاية نورث كارولينا، يظهر بنطاله مجعد بشكل غريب حول الفخذين الأماميين ، مع عدم وجود سحاب مرئي.
وبحسب المقطع الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” فإن الفيديو أثار جنون منتقديه مما أدى إلى اتهامات بأنه ارتدى بنطاله مقلوباً ومقارنات مع ثنائي الهيب هوب في التسعينيات كريس كروس.
كما توقع آخرون من متداولي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، واقترح أن البنطال قد يكون عبارة عن شد مخصر مرن بدون زر أو سحاب أمامي.
ههههههههههههه
ترامبو شكلو استوى على الآخر هههههههههههههه انا منذ بالبداية حذرتك وقلت لك لا تنحك بالشيعة ههههههههههههه سرهم باتع ، لكن ما سمعت كلام ففقدت منصب الرئاسة وكادوا ان يسجنوك ، وزوجتك بطلت تعمل معاك نوكاح ويقال تريد تخلعك ههههههههههههه واخيرا صرت مؤهل لمصحات عقلية تعلمك كيف تلبس البنطلون ههههههههههههههههه فليكن ذلك عبرة لغيرك ههههههههههههههه اشتري لك سروال تبع الاخوة الاكراد هههههههههههههههه فكيف ما تلبسه يطلع صح هههههههههههههههه
Hello Trump the hero
You are sad with your pleasant words and your most wonderful actions. Come back until you roast the whore, the charlatan Khamenei and the monkey Qani and the rest and all their monkeys in Iraq
Iraqi citizen
مرحبا ترامب البطل
الك وحشة بكلامك الممتع وافعالك الاكثر من رائع تعال ارجع حتى تشوي العاهر علي خامنئي الدجال والقرد قاني والبقية وجميع قرودتهم في العراق
مواطنة عراقية
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