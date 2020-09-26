أثار اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة اللنبانية. ردود فعل واسعة بين الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في لبنان.

وفي حين ان اغلب التعليقات جاءت بشكل عام فإن الاعلامية ديما صادق وجهت كلماتها الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس حركة امل ومجلس النواب نبيه بري بشكل مباشر بسبب دورهم في عرقلة تأليف الحكومة واصرارهم على تسمية وزير المالية.

وقالت ديما صادق في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “حسن نصرالله: الطاغية نبيه بري: البلطجي سيوصمكم التاريخ بقضية قتل جماعي لشعب بأكمله!”.

وكالعادة فقد تعرضت تغريدة ديما صادق لهجوم من انصار حزب الله وحركة امل حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:

متل ما بدها صرمايتنا بصير بالبلد#الثنائي_القوي — ibrahim haissam (@BobHaitham1) September 26, 2020

حقك رصاصة بالف ليرة — Mahdi (@Mahdi84260607) September 26, 2020

بذمتك يلي ما عندك ياها وبضميرك الميت اديه قابضة على هالتغريدة ؟ وبالدولار او بالريال السعودي او الاماراتي؟ — Suzan (@Suzan_soun) September 26, 2020

ديما صادق : اوطى مين غرّد وحكى فيكي يا آسيا . — فاطِمة العَشّي (@fatima_alashi) September 26, 2020