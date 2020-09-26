أثار اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة اللنبانية. ردود فعل واسعة بين الاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في لبنان.
وفي حين ان اغلب التعليقات جاءت بشكل عام فإن الاعلامية ديما صادق وجهت كلماتها الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس حركة امل ومجلس النواب نبيه بري بشكل مباشر بسبب دورهم في عرقلة تأليف الحكومة واصرارهم على تسمية وزير المالية.
وقالت ديما صادق في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “حسن نصرالله: الطاغية نبيه بري: البلطجي سيوصمكم التاريخ بقضية قتل جماعي لشعب بأكمله!”.
وكالعادة فقد تعرضت تغريدة ديما صادق لهجوم من انصار حزب الله وحركة امل حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:
مساء الخير جميعاً …..
من وحي الموضوع يجد البعض في نصر الله بواقي عروبة و يُثمّنون قوله ” لللا” رغم زيفها ، من باب عدو عدوي صديقي و من باب ندرة قائلين “اللا” و السؤال هُنا هل تغفر اللا الجرائم في حق الأبرياء و هل تجُب بواقي العروبة سوء المنبت و زيف الخطاب ؟!
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ماذا تقول أنت؟