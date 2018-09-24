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ذهول وصدمة… امرأة بريطانية تفاجأ بسلحفاة داخل رحمها!

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ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنّ الشرطة الإسبانية في جزر الكناري فتحت تحقيقاً حول اعتداء جنسي بعد العثور على سلحفاة في رحم امرأة بريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة الصادمة التي أذهلت الاطباء والمحققين، قصدت المرأة مركزاً صحياً في جزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكانري الإسبانية للخضوع إلى فحوصات بسبب ألم في أسفل بطنها ليفاجأ الفريق الطبي بوجود سلحفاة نافقة داخل رحمها، ما أدى إلى إصابتها بإلتهابات جراء ذلك.

وأخبرت المحققين من الشرطة أنّها بدأت تشعر بشيء غريب بعد يومين من إحتفالات مع اصدقاء بريطانيين في الجزيرة.

ولا يُعرف بعد كيف وصلت السلحفاة إلى رحم المرأة.

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