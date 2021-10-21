شن ” يونس مخيون ” رئيس حزب النور هجوما على رجل الأعمال وأحد مؤسسي مهرجان الجونة ” نجيب ساويرس ” .

وذلك ردا على تصريحات نجيب ساويرس عن منتقدي مهرجان الجونة التي قال فيها ” موتوا بغيظكم ” والتي أكد فيها رجل الأعمال المصري أيضا أن المهرجان ليس لعرض الفساتين كما يردد البعض .

فقال يونس مخيون في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي : ” خرج علينا رجل الأعمال نجيب ساويرس بتصريح موجه إلى منتقدي مهرجان العري والابتذال المسمى بمهرجان الجونة يقول لهم: موتوا بغيظكم ” .

وتابع : ” ساويرس عندما يخاطب منتقدي هذا المهرجان فهو في الحقيقة يخاطب جموع الشعب المصري الذي يرفض هذا الإسفاف بما يملكه من قيم ومثل وأخلاق .. والمرأة المصرية ليست هذا النموذج الذي تعرضونه وتقدمونه في مهرجاناتكم وفنكم المزعوم من العري المبتذل والخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة ” .

وأضاف رئيس حزب النور : ” الشاب المصري ليس هو البلطجي ولا الأسطورة وليس هو الشاب المترف التافه صاحب العلاقات النسائية اللا أخلاقية .. إنما هو البطل في ميادين التضحية والفداء والدفاع عن الوطن .. هو المكافح من أجل لقمة عيش كريمة .. هو الجيش الأبيض الذي يواجه الجوائح ويسقط منه شهداء هم وهم وهم ” .