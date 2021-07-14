ظهرت الراقصة المغربية ” هيام ” في بث مباشر عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تهدد بقتل طفلتها التي لا يتعدى عمرها ال 3 سنوات وتهينها وتصفها بأوصاف نابية .

كما هددت أيضا بعرض الطفلة إلى الاغتصاب وهتك العرض والسبب في ذلك هو لأنها تسببت في تعطيل آلة غسل الملابس .

فقالت هيام : ” من يريد أن يغتصبها أو يهتك عرضها فليأخذها .. أنا لن أتدخل بعد اليوم ” .. وأضافت موجهة حديثها إلى طليقها بأنه في حال لم يتكفل بإبنته ويأخذها لتربيتها ستقوم بذبحها على حد قولها .

وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة في المغربي وبين المتابعين الذين طالبوا بضرورة إلقاء القبض على الراقصة هيام وتدخل الجمعيات الحقوقية من أجل حماية الطفلة .

وخرجت الشرطة المغربية في بيان لها كشفت من خلاله عن تمكنها من إلقاء القبض على الراقصة في أحد الفنادق الواقعة في جنوب المغرب .