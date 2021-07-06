وصف الإعلامي ” رامي رضوان ” الحالة التي يمر بها وعائلة زوجته الفنانة ” دنيا سمير غانم ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام مستعينا بكلمات أغنية ” لو كانوا سألونا ” لثلاثي أضواء المسرح .

وذلك بعد وفاة الفنان ” سمير غانم ” ومرض الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي لازالت تتواجد بالمستشفى داخل غرفة العناية المركزة منذ أكثر من شهرين ومعاناتها من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا وعدم استقرار حالتها الصحية وعدم معرفتها بخبر وفاة زوجها حتى الآن .

فكتب رامي رضوان في منشوره : ” أبلغ وصف لهذه الأيام وما نمر به .. غنوة الثلاثي : واطلع من نقرة لدحديرة ومن فخ لفخ .. والدنيا تشيلني وتهبدني طاخ طوخ طيخ طاخ .. طاخ طوخ طيخ طااااخ .. يارب عدي الأيام دي سريعا على خير يارب .. الحمد لله ” .