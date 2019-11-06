رجال ” سلطنة عمان ” يتجهون إلى الزواج من أجنبيات .. والسبب ؟

كشفت بيانات رسمية من وزارة الشئون الإجتماعية في سلطنة عمان عن إقبال العمانيين بشكل متزايد على الزواج من أجنبيات ويأتي السبب في ذلك إلى مغالاة الأسر في مهور الفتيات المواطنات .

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في عمان إن ظاهرة الزواج من أجنبيات في تزايد مستمر حيث تقدم حوالي 696 شخصا بطلبات لذلك خلال العام الماضي .. بينما تقدم 390 شخصا في الربع الأول من العام الجاري وهو أكثر من نصف إجمالي طلبات عام 2018 للزواج من أجنبيات .

وأشار أحد المسئولين الحكوميين في الوزارة إلى أن الكثير ممن تقدموا بطلبات الزواج قالوا إن السبب في ذلك هو ارتفاع المهور بشكل كبير في السلطنة أو أن القبول بالزواج من شخص مطلق في عمان أمر غير وارد أو أنه لا يريد تكرار تجربة الزواج الفاشلة من امرأة عمانية مرة أخرى .

وتحدث أيضا عن محاولات الوزارة لإقناعهم بالرجوع عن تلك الخطوة قائلا : ” حاولنا إقناع بعضهم بسحب طلباتهم بعد أن شرحنا لهم فوائد الزواج بمواطنات وسلبيات الزواج بأجنبيات ” .

وقال ” أحمد الشبيبي ” المستشار الأسري في الوزارة أن هذه الظاهرة تزايدت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة .. وأن متوسط أعمار المتقدمين تراوحت بين 30 و49 عاما .