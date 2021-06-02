تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل خليجي وهو يبرر العنف ضد المرأة وذلك بعد سؤاله عن اسباب ذلك العنف.
وقد فاجأ الرجل محاورته بتشبيهه المرأة بطائر الغراب، قائلًا إنها “مضيعة مشيتها ومشية الحمامة”، لأنها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل بحسب رأيه.
وأشار المواطن في حديثه إلى أنه لا يلوم الرجل حال عنف المرأة حتى لو كان تعنيف بالكلام فقط، مؤكدًا أن المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية عمومًا لا تظلم المرأة بل بالعكس تحصل المرأة على كامل حقوقها.
واستفاض الرجل في حديثه منتقدًا الأجيال الحالية من الشباب والبنات، لأن الحياة في نظرهم أصبحت مقتصرة على النواحي الترفيهية فقط.
وقد اثار كلام الرجل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مندد بطريقة كلامه وتشبيهه المرأة بالغراب فيما دافع اخرون عن وجه نظره.