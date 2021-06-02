تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل خليجي وهو يبرر العنف ضد المرأة وذلك بعد سؤاله عن اسباب ذلك العنف.



وقد فاجأ الرجل محاورته بتشبيهه المرأة بطائر الغراب، قائلًا إنها “مضيعة مشيتها ومشية الحمامة”، لأنها لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل بحسب رأيه.

شخص يجيب عن أسباب العُنف ضد المرأة:



"لا يلام الرجل إذا عنفها لأنها نست دورها الأساسي، والمجتمع الخليجي لم يظلم المرأة" pic.twitter.com/doaF4xcS4k — WHR (@whrumor) June 1, 2021



وأشار المواطن في حديثه إلى أنه لا يلوم الرجل حال عنف المرأة حتى لو كان تعنيف بالكلام فقط، مؤكدًا أن المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية عمومًا لا تظلم المرأة بل بالعكس تحصل المرأة على كامل حقوقها.



واستفاض الرجل في حديثه منتقدًا الأجيال الحالية من الشباب والبنات، لأن الحياة في نظرهم أصبحت مقتصرة على النواحي الترفيهية فقط.

وقد اثار كلام الرجل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مندد بطريقة كلامه وتشبيهه المرأة بالغراب فيما دافع اخرون عن وجه نظره.

و الرجال الي يبيله تأديب كيف عليه استاذ ماجد؟ — سمر. (@shaddakhsamar) June 1, 2021

إن شاء الله** — فِراس.. (@1__USER) June 1, 2021