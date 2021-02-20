كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن عرض ثلاث رسائل بخط يد الأميرة الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني والتي كانت قد أرسلتها لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال فترة إنفصالها عن الأمير تشارلز .

فجاء في الرسالة الأولى التي أرسلتها ديانا إلى زوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة ” لوسيا فليشا دي ليما ” أن الأخيرة كان لها تأثير كبيرة في حياة الأميرة الراحلة واصفة إياها بعد لقائهما لأول مرة في عام 1991 بأنها سيدة رائعة .

أما الرسالة الثانية فكانت قد كتبتها إلى صديقها ” روجر برامبل ” عمدة وستمنستر السابق في مايو 1991 وتحدثت خلالها ديانا عن وجبات الغداء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها .

وفي الرسالة الثالثة تحدثت إلى الأميرين ويليام وهاري حيث اصطحبت الأميرة ديانا طفليها لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر اللذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر 1993 .

ومن المقرر بيع هذه الرسائل الثلاثة في مزاد علني في كورنوال في 18 مارس القادم بشكل فردي بسعر يتراوح بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1120 دولارا و 2100 دولار .