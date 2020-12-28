أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية .

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ” يونهاب ” بإنه تم إبلاغ وزارة الزراعة والغذاء والشئون الريفية عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب بإقليم جولا الشمالي .

وسارعت كوريا الجنوبية وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها .. حيث أعدمت السلطات المحلية حتى اليوم الإثنين حوالي 9.6 مليون طائر ويجري إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزارع المصابة .

يذكر أنه قد أبلغت البلاد حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزارع منذ أواخر شهر نوفمبر الماضي .