الصفحة الرئيسية منوعات رضوى الشربيني على إنستجرام : ” قولولي مبروك “

رضوى الشربيني على إنستجرام : ” قولولي مبروك “

بواسطة -
0 15

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام عن إطلاق ماركة ملابس جديدة خاصة بها تحمل إسم ” poupette the boutique ” .

وعلقت قائلة : ” اللهم لك الحمد والشكر يارب .. وأخيرا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشارككم فرحتى .. قولولي مبروك ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

اللهم لك الحمد و الشكر يارب…واخيرا اقدر أقول أنا حققت حلم العمر و فرحانه وعايزه اشاركم فرحتى…قولوا لى مبروك @poupettetheboutique

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

وكانت رضوى الشربيني قد عبرت أكثر من مرة عن حبها وشغفها الشديد لمجال تصميم الازياء حيث ظهرت على الشاشة في إبريل الماضي بفستان من تصميمها خلال ظهورها في برنامج ” makeup for ever middle east ”  والذي لاقى إعجابا كبيرا من جمهورها على السوشيال ميديا .

وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال تقديمها لبرنامج ” هي وبس ” الذي يعرض على قناة ” cbc سفرة ” .. واشتهرت بنصائحها للسيدات حول الزواج والعلاقات وأثارت الجدل بالكثير من التصريحات لها .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.