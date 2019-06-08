رضوى الشربيني على إنستجرام : ” قولولي مبروك “

أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام عن إطلاق ماركة ملابس جديدة خاصة بها تحمل إسم ” poupette the boutique ” .
وعلقت قائلة : ” اللهم لك الحمد والشكر يارب .. وأخيرا أقدر أقول أنا حققت حلم العمر وفرحانة وعايزة أشارككم فرحتى .. قولولي مبروك ” .
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اللهم لك الحمد و الشكر يارب…واخيرا اقدر أقول أنا حققت حلم العمر و فرحانه وعايزه اشاركم فرحتى…قولوا لى مبروك @poupettetheboutique
وكانت رضوى الشربيني قد عبرت أكثر من مرة عن حبها وشغفها الشديد لمجال تصميم الازياء حيث ظهرت على الشاشة في إبريل الماضي بفستان من تصميمها خلال ظهورها في برنامج ” makeup for ever middle east ” والذي لاقى إعجابا كبيرا من جمهورها على السوشيال ميديا .
وظهرت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال تقديمها لبرنامج ” هي وبس ” الذي يعرض على قناة ” cbc سفرة ” .. واشتهرت بنصائحها للسيدات حول الزواج والعلاقات وأثارت الجدل بالكثير من التصريحات لها .