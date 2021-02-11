بعد غياب طويل عن الإعلام، تطلّ ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في لقاء لصالح قناة “العربية”، أجراه معها الاعلامي الجزائري صهيب شراير تُعرض بعد أيام.

ونشرت ابنة رغد، حرير حسين كامل، مقطع فيديو لوالدتها من كواليس اللفاء وكتبت: “قريباً السيدة رغد صدام حسين في حديث من القلب للقلب مع الاخ صهيب شراير على قناة العربية”.

كما نشر مراسل العربية في الأردن عمار الهندي مقطع فيديو من التحضيرات للقاء مع رغد.

وكانت لافتة إطلالة رغد المختلفة عما عرفها به الناس والتي تميزت بوضعها غطاء الرأس الأبيض، في حين ظهرت في مقاطع الفيديو التي انتشرت من اللقاء بشعر ذهبي ودون غطاء الرأس، وبدت أكثر شباباً.

وبحسب برومو الحلقة، فإن رغد ستتكلم خلال اللقاء عن ذكرياتها في قصر والدها في زمن السلم والحرب كما تروي قصة زوجها حسين كامل واسباب خلافه مع والدها وصولا الى خروجها مع عائلتها من العراق.