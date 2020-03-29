رهاب بيطار تكشف عن تفاصيل في الطب الشرعي السوري في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

نشرت ” رهاب بيطار ” محامية ” محمد الموسى ” قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” الذي لقى مصرعه على يد زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تكشف من خلالها عن تفاصيل جديدة جاءت في تقرير الطب الشرعي السوري الخاص بالجثمان .

حيث غير تقرير الطب الشرعي وصف الجريمة من دفاع عن النفس إلى قتل عمد .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” ردا على ما يدور فإن أهم مافي التقرير السوري حول وفاة الشاب محمد الموسى هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد ” .

كما نشرت رهاب بيطار عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أوردت به تفاصيل أخرى فقالت : ” إن وفاة محمد الموسى جاءت ناجمة عن نزف دموي وتهتك دماغي سببه تعدد المرامي النارية حسبما أكد الطب الشرعي في تقريره ” .