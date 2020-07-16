بعد إعلان الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ” يوسف المقريف ” خلال الساعات الأخيرة بسبب خيانته لها بإقامة علاقات جنسية مع عاهرات على حد قولها مما تسبب بإصابتها بفيروس الورم الحليمي .

تابعت روان بن حسين كشف تفاصيل عن علاقتهما وما عانته معه فصدمت متابعيها بمنشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية المستوري والذي قامت بحذفه لاحقا عن تعرضها للاغتصاب من يوسف المقريف قبل زواجهما .

وأشارت إلى إنها كانت سوف تقوم بإبلاغ الشرطة عنه وعن ما قام به تجاهها لولا تدخل والده الذي أقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة وهو ما حصل بالفعل .

وأضافت أنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة .. فخلال فترة حملها اكتشفت أنه كان يرسل صور ” خادشة ” لفتيات قاصرات .