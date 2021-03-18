نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” مجموعة من التغريدات عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعلنت من خلالها عن مرض والدتها دون أن تكشف عن طبيعته مطالبة متابعيها بالدعاء لها .

فكتبت روان بن حسين في تغريدة لها : ” يا رب ما عندي غير أمي .. يارب يارب شافي أمي يا رب يا حبيبي يا رب لا تكسر ظهري فيها يارب يارب شافي أمي يارب ترجع أمي لنا وتشوف بنتي تمشي وتركض وتاكل من أكلها وتوصلها المدرسة وتشوفها تكبر قدامها يارب .. ادعوا حق أمي تكفون أدعوا لها ” .

وفي تغريدة أخرى قالت : ” اقرأوا الفاتحة سبع مرات لوالدتي بنية الشفاء .. اللهمّ ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الراحمين .. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين ” .

وأضافت روان : ” اللهم أذهب البأس رب الناس .. اشف أمي الحبيبه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ” .

اقرأوا الفاتحة سبع مرات لوالدتي بنية الشفاء



اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً يا أرحم الرّاحمين اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) March 17, 2021

اللهم أذهب البأس رب الناس، اشف أمي الحبيبه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) March 18, 2021

يارب يا كريم اكرمنا بشفائك ورحمتك لأمي — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) March 17, 2021