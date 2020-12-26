علقت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” على صورة المخرج ” طارق العريان ” وعارضة الأزياء اللبنانية ” نيكول سعفان ” التي أثارت الجدل مؤخرا حول حقيقة العلاقة بينهما وارتباطهما .

فنشرت روان بن حسين الصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري وكتبت في تعليقها عليها : ” أتساءل ما هو شعورك عندما تكون رب منزل وتعاني من مشكلة عقدة الأب ” .

وتابعت : ” كيف تشعر عندما تدمر عائلة امرأة أخرى .. تحطم قلب امرأة أخرى .. لا انتظر منه أن يغش الفتاة الجديدة لكنة سيتذوق نتيجة ما فعله ” .