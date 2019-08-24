“روسيا اليوم” تعتذر بعد وضع اليابان مكان نيوزيلندا على الخريطة!

وقعت قناة “روسيا اليوم”، في خطأ “مُحرج”، مؤخرا، وهي تعرض خريطة الدول المجاورة لأستراليا حيث تم وضع دول مكان اخرى عن طريق الخطأ.

وعرضت قناة “آر تي” الروسية خريطة تظهر اليابان في مكان نيوزيلندا، أما بابوا غينيا التي توجد في شمال أستراليا، فجرت الإشارة إليها كما لو كانت كوريا الجنوبية.

وجرى عرض الخريطة، في إطار الحديث عن احتمال نشر برنامج صاروخي جديد في المنطقة، وهو أمر من شأنه أن يزيد التوتر بين بكين وواشنطن.

واعتذرت القناة الروسية على الخطأ، وقالت إن موظفيها في مكتب واشنطن هم الذين وقعوا فيه أثناء التحضير لبرنامج صباحي، وأضافت أنها أصلحت الخطأ وقدمت خريطة للصحفيين حتى لا يقعوا في الخلط مرة أخرى.