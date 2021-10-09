أعربت مجموعة أنصار LGBTQ + الرسمية في نادي نيوكاسل يونايتد أن يكون لاستحواذ المملكة العربية السعودية على النادي “تأثير إيجابي” في الدولة الخليجية وتحسين ظروف مجتمع الميم هناك.

وبحسب منظمة United with Pride فأن “المملكة العربية السعودية هي واحدة من أقل الدول تسامحًا مع حقوق LGBTQ + وحقوق النوع الاجتماعي في أي مكان في العالم” ، لكنها أضافت أن الاستثمار في Newcastle يمكن أن يكون بمثابة فرصة لصناع القرار في البلاد لمشاهدة كيفية تعامل الثقافات الأخرى مع أقلياتهم. مجموعات.

Newcastle takeover can improve conditions for LGBTQ+ people in Saudi Arabia, says supporters group https://t.co/J9y2r9ivER pic.twitter.com/WcA42bmozn — Reuters (@Reuters) October 9, 2021

وكانت قد استحوذت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الخميس على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لتنتهي ملكية مايك آشلي للنادي التي استمرت 14 عاما.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية بعدما دفع صندوق الاستثمار السعودي 320 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقة الاستحواذ على النادي الإنجليزي، بات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (PIF) المالك الأكثر ثراء في عالم كرة القدم.