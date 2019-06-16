ريا أبي راشد تكشف تفاصيل ” مقلب ” رامز جلال

استضاف الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه الحكاية المذاع على قناة ” MBC مصر” الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد والتي كشفت عن تفاصيل المقلب التي وقعت به في برنامج المقالب للفنان رامز جلال برنامج ” رامز في الشلال ” خلال الموسم الرمضاني المنقضي .

وأشارت إلى إنها لم تكن تعلم بالمقلب وإنها شاركت في البرنامج على إنه برنامج مسابقات بعد تلقيها دعوة من الإعلامية مهيرة عبد العزيز للمشاركة في البرنامج وعرضه خلال شهر رمضان .

وقالت إنها كانت في ذلك الوقت تصور الموسم السادس من برنامج ” Arabs Got Talent ” وكان السفر طويل جدا إلى جزيرة بالي بإندونيسيا .

وأضافت إلى إنها بمجرد وصولها حدثت بعض الأشياء التي أثارت استيائها مثل عدم اهتمام طاقم البرنامج بالمخاطر التي تتعرض لها وعدم تقديم المساعدة لها بالشكل المطلوب .

وقالت إنها لا تذكر تفاصيل ما حدث بشكل جيد لكونها كانت في حالة صدمة إلى جانب أن كثرة الصراخ من فريق العمل الذي يقومون به بشكل مقصود الهدف منه زيادة توترها وتشتيت انتباهها حتى لا تكتشف المقلب .

وبسؤالها عن اللحظة التي اكتشفت فيها المقلب قالت إنه عند اقتراب الغوريلا منها لاحظت أن عيناها عينا إنسان وقتها أدركت إنه مقلب وقام رامز جلال بنزع قناعه وبدأت بضربه حسب قولها من أجل ” أفشي غلي فيه ” .

وتابعت بإنها سوف تنتبه جيدا في المرات القادمة حتى لا تكون ضحية لبرامج المقالب مرة أخرى .