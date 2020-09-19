نشرت ” ريما الرحباني ” إبنة الفنانة اللبنانية ” فيروز ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” شنت من خلاله هجوما قاسيا على الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” .

وذلك بسبب اداء مايا دياب لبعض الأغاني الوطنية للسيدة فيروز في حفلها الذي أقامته منذ أيام في بيروت تحت عنوان ” ممنوع ننسى ” على خلفية مرور 40 يوما على انفجار مرفأ بيروت .

فكتبت ريما الرحباني في تعليقها على ذلك قائلة : ” تتكمل اللوحة التاريخية فجأة وبحجّة إنفجار المرفأ ما عاد نعرف منين بدا تجي الضربة .. من هاروت لعبير لمايا لغايا لآيا حفلة رايحة حفلة غايا .. كل كبت الفنانين من كورونا والزربة بلا شغل فلتت علينا إلنا بفرد ضرب وعلى أغاني فيروز! وآخرن أوّل مبارح يبدو ” .

وتابعت : ” يا ريتني ما شفت .. يا شيخة اعتمديلك شكل تنعرفك فيه والله ما عرفتك ساعة بتنفخّي ساعة بتنفسّي .. بعدين عفواً يعني مينك انت تتقرّري امتى ووين محلُّن هولي الأغاني وتعطينا درس بالأخلاق حشاكِ بتعرفيها إنت للأخلاق ” .

وأضافت : ” روحي يا عيني إرجعي لمطرحك إنت وطني قال .. شو هال وطني اللي ناقصا تحيّة كاريوكا كان .. كوكتيل سايط طبلة وطبل من العيار الكبير شو بدّو يحكي الواحد بهدلة ما صار ولا بيصير متلا .. بدّك إنتي تكوني مقدّمة شغلك وحالك مش مقدّمة شغل غيرك يا متسلّقة على أمجاد الآخرين فهمتي كيف ” .

واستكملت ريما الرحباني وقالت : ” قال تحية منها للبنان وإهداءً لأرواح الذين سقطوا في تفجير بيروت في ٤ آب شو هالمجزرة هيدي .. شو هالعهر الفني هيدا ياه بالزبط العهر الفنّي إذا حدا مضيّعو ” .