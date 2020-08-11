نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن انتهاء فترة عقوبة إيقافها في الظهور بالإعلام بعد 17 يوما .

كما أشارت إلى خططها للعمل في الفترة القادمة وتحضيرها لمفاجأة في التمثيل فكتبت قائلة : ” باقي من الزمن ١٧ يوم ووقفي كإعلامية ينتهي وفي مفاجأة كممثلة ” .

وتابعت : ” سنة عدت بحلوها ومرها زي أي سنة في حياتنا .. لكل واحد عنده مشكلة كل حاجة بتعدي واللي جاي أحلي ربنا كريم وعظيم وكبير .. صباح الفل ” .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد أصدر قرارا من قبل بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد ووصفها لهم بأنهم ” موتى ” وعبء على الدولة .