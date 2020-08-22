تعرضت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عدد من الانتقادات بسبب تهنئتها للفنان ” أحمد سعد ” على خطوبته من مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” .

بالإضافة إلى إشادتها بمفاجأة علياء بسيوني لأحمد سعد في عيد ميلاده من خلال وضع صورته وتهنئته على لوحات الإعلانات على كوبري أكتوبر واصفة تلك المفاجأة ب ” تحفة ” .

حيث أشار بعض المتابعين في هجومهم على ريهام سعيد إلى علاقة الصداقة التي كانت تجمعها بالفنانة ” ريم البارودي ” زوجة أحمد سعد السابقة .

فجاء في أحد التعليقات : ” أنا بحبك جدا وبحترمك اوي وبحترم رأيك ووجهة نظرك بس أنا مختلفة معاكي هنا والله مش بنقدك أو حاجة .. إنتي جبتي ريم في حلقة من حلقاتك واتعاطفنا معاها جدا جدا بس هو عتاب بسيط “.

وتابعت : ” مش متوقعة منك إنتي بالذات إنك تهني أحمد بخطوبته مهما كان اختلافك مع ريم .. أنا بحبك إنتي وريم وأحمد جدا وسامحيني لو في كلمة ضايقتك أو زعلتك مني ” .

لترد ريهام سعيد على هذا التعليق قائلة : ” حبيبتي أنا أحمد صاحبي من ٢٥ سنة والهبل الي انتوا بتتكلموا فيه ده عبط .. أنا بهني أحمد زي ما هنيت أحمد فلوكس زي ما هنيت ياسمين عبد العزيز .. أنا أكبر من كده حبيبتي وأنا معرفش حد بالإسم ده لإن أقسم بالله بالنسبة لي ماتت ” .