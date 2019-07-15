زعيم كوريا الشمالية يجمع المال من شعبه الفقير لحفظ جثتي والده وجده !!

ذكرت صحيفة ” ميرور البريطانية ” عن قيام ” كيم جونغ أون ” بإجبار شعبه على المساهمة بالمال في حفظ جثتي أبيه وجده .

ومنذ وفاة أبيه وجده وهو يحفظ جثتيهما في ثلاجة عرض زجاجية .

ووفقا للصحيفة أن الزعيم لا يستطيع تحمل تكلفة حفظ الجثتين دون مساهمة شعبية .

فتبلغ تكاليف حفظ جثتي الزعيمين السابقين ” كيم إيل سونغ ” و ” كيم جونغ إيل ” وعرضهما في قصر ” كومسوسان الشمس ” في العاصمة بيونغ يانغ تبلغ 400 ألف دولار سنويا .

وطلب نظام كيم من موظفي المصانع المساهمة في حفظ جثتي الزعيمين مقابل الحصول على شهادة ولاء .

وأن الحزب أجبر جميع العمال على تقديم تبرعات منتظمة إلى قصر كومسوسان الشمس قائلين إنهم سوف يقدمون الثناء والتفضيل للمانحين .

مما أثار الغضب بين الشعب الفقير فبعض الناس يعتقدون إنه من السخيف أن تتجاهل السلطات حقوقهم وحالتهم الاجتماعية المتدنية بينما تحاول جمع الأموال لمنع جثث الموتى من التحلل .. خاصة بعد ما تمر به الدولة من ضائقة مالية بالوقت الحالي بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها لعرقلة تطويرها للأسلحة البالستية التي تمنعها من التجارة مع الدول الأخرى .