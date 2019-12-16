“زمن العباءة قد ولّى”.. شاهد شاب يدخل على فتاة في غرفة وينزع عباءتها ويقبل يدها

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو.



ودخل الشاب على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، فيما لم تتضح بالضبط هوية بطلي الفيديو ولا الشخص الذي كان يصورهم، وما إذا كان ذلك المشهد جزءًا من عمل درامي أو توثيقي أو دعائي.