أثارت ظاهرة زواج “البارت تايم”، وهو الزواج الذي يكون محدد الوقت، أو زواج لمدة معينة يتفق عليه الطرفان، جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض له.

وقد حذرت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج لحب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

وأضافت دار الإفتاء أنه لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة.

وأكدت دار الإفتاء أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

أحمد كريمة يؤكد انه لا يستطيع تحريم زواج “البارت تايم”

وكان أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، صرح في مقابلة مع برنامج “حوار الخميس” إنه لا يستطيع تحريم زواج “البارت تايم” أو يجرمه لأنه يستوفي عقد الزواج والشروط الأركان، وأكد أنه ليس زواج متعة لأنه غير محدد المدة.

وواصل كريمة أن “زواج البارت تايم” يكون مباحا طالما ارتضت المرأة أن تكون زوجة ثانية وارتضت ألا يوفر الزوج لها سكنا أو لا يبات لديها”.

لكن شدد أحمد كريمة أنه لا يجب تعميم هذا الزواج لأن ليس كل الأسر تقبل بهذا الوضع.

محمد الباز يقدم بلاغ ضد صاحب فكرة زواج “البارت تايم”

وكان قد تقدم الإعلامي محمد الباز، ببلاغ للنائب العام ضد المحامي أحمد مهران على الهواء، متهما إياه بأنه صاحب فكرة زواج “البارت تايم” وبإثارة أزمات اجتماعية، لافتاً إلى أن “مهران” يشغل المجتمع بأمور تافهة.

وقال الباز ، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، إن مهران كان يقود مظاهرة إخوانية داعمة لعودة محمد مرسي للحكم، مشيرا إلى أنه يخدم مصالح الإخوان بإثارة الفتنة في المجتمع.

وأكد “الباز”، أن المحامي أحمد مهران يتطفل ويحاول أن يصنع لنفسه دور، مشيرا إلى أنه يؤمن أن “مهران” هو أحد صناع الفتن الاجتماعية.

وطالب “الباز”، نقيب المحامين بالتحقيق مع أحمد مهران لأنه “صانع فتنة”، كما طالب المجلس الأعلي للإعلام بالتحقيق في امتلاك “مهران” موقع إلكتروني، وهل هو مرخص أم لا؟.