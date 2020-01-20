زوجان يتفقان على الانتحار معا .. والنتيجة وفاة واحد منهما

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة إتفاق زوجين على الانتحار معا ولكن النتيجة لم تحدث كما أرادا .

حيث اتفقت الزوجة التي تدعى ” مافيس إكلستون ” وتبلغ من العمر 80 عاما مع زوجها ” دينيس ” ويبلغ من العمر 81 عاما على الانتحار والتخلص من حياتهما معا بعد أن عاشا معا حياة زوجية سعيدة لأكثر من 60عاما .

وجاء ذلك بسبب معاناة الزوج من مرض سرطان الأمعاء وأن هذا الحل يأتي لكي لا يشعر الزوج بالألم مجددا بسبب مرضه .

وقاما بتنفيذ محاولة الانتحار عن طريق تناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة ومسكنات الألم والتي أسفرت عن وفاة الزوج بينما نجت الزوجة من محاولة الانتحار .

واعتقلت الشرطة الزوجة ووجهت إليها تهمة القتل العمد من خلال المساعدة على الموت ونقلتها إلى السجن .. وتم محاكمتها في محكمة ” ستافورد كراون ” بتهمة القتل التي خلصت إلى إقدامها على القتل بغير قصد وبراءتها من التهمة بسبب وصولها لمرحلة الشيخوخة .

وأفادت إبنتهما وتدعى ” جوي مونز ” وتبلغ من العمر 54 عاما بأن والدها كان في المراحل الأخيرة من سرطان الأمعاء المؤلم وبسبب تدهور صحته كان مستعدا للموت وأن ما فعلته والدتها كان لإنهاء معاناته ولكي يموت بكرامة .

كما طالبت الإبنة بوضع قانون في بريطانيا يسمح للمصابين بأمراض عضال أن ينهوا حياتهم بإرادتهم وألا يحاسب الذين يساعدونهم في التخلص من حياتهم .