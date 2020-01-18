زوجة تلقى مصرعها على يد زوجها .. والسبب : ” كنت عاوزها تتأدب لأنها زنانة ورغاية “

تلقى مدير أمن محافظة قنا في صعيد مصر مساء أمس الجمعة بلاغا من مركز شرطة دشنا يفيد بقتل أحد الأشخاص الذي يبلغ من العمر 53 عاما لزوجته التي تبلغ من العمر 45 عام وتعمل ربة منزل .

حيث لفت مصرعها بعد تعذيب الزوج لها بالضرب وحبسها لمدة يومين ومنعها من الطعام والشراب أو العلاج جراء ما أحدثه بها من إصابات نتيجة الضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

وانتقلت القوات الأمنية على الفور إلى موقع الحادث وتم الكشف على الجثة التي تبين وجود آثار للضرب بجسمها مثل جروح في العين اليسرى وجروح في الساقين وفي مناطق متفرقة بالجسم .

وكشفت التحقيقات بأن الزوج كان على خلاف بشكل دائم مع الزوجة وسبق له أن ألقاها من الطابق الثاني .

وعن السبب الذي دفع الزوج إلى القيام بهذا الأمر تجاه زوجته قال : ” كنت عاوزها تتأدب لأنها زنانة ورغاية وتأكل الدماغ وكانت ترفض الانصياع لأوامري أوقاتا كثيرة وتعاندني ما دفعني لضربها بالكوريك وانهلت عليها في كل منطقة بجسدها وخاصة في ساقها ثم حبستها حتى توفيت ” .

وتم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهم على ذمة التحقيقات .