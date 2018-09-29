زوجة وعشيقها طلبا اوبر لايصالهما الى الفندق… فكانت المفاجأة!

اكتشف رجل من كولومبيا خيانة زوجته له، بمحض الصدفة، من خلال تطبيق “أوبر” لخدمات نقل الركاب.

وظلت الزوجة وتدعى “ييمي” تخون زوجها لأكثر من عام مع عشيقها “جيسوس”، ولكن تم فضح أمرهما هذا الأسبوع، بعدما طلبا سويا “أوبر” من أجل إيصالهما إلى أحد الفنادق، وفقا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “إل إسبكتادور” الكولومبية، إن ييمي وجيسوس تقابلا يوم الثلاثاء في مدينة سانتا مارتا، واتفقا على الاتجاه إلى أحد الفنادق، وبعد أن وصلت سيارة “أوبر” لنقلهما إلى هناك، كانت الصدمة بأن السائق هو الزوج.

ولم تكن ييمي مدركة منذ البداية من سائق رحلتها هو زوجها، وذلك لأنها لم تكن تعلم أنه اقترض سيارة أحد أصدقائه، واستعمل حسابه على “أوبر” من أجل زيادة رزقه.