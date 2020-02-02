زوج الصحفية ” رحاب بدر ” يكشف تفاصيل عن وفاتها وينفي انتحارها

خرج المخرج ” أيمن عبد المنعم ” زوج الصحفية ” رحاب بدر ” بتصريحات له عقب وفاة زوجته نشرتها صديقة لهم تدعي ” هويدا الحسن ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

والذي نفى أن تكون زوجته قد توفت نتيجة الانتحار وإنما ما حدث هو عمل جنائي ونفي ما تداول عن إصابتها بمرض الاكتئاب وأكد على إنه سوف يقاضي كل من روج الشائعات حولها .

وكتبت هويدا الحسن على لسان زوج الصحفية الراحلة : ” بناءا على طلب الصديق أيمن عبد المنعم زوج المرحومة رحاب بدر أنشر نص رده على شائعة انتحارها لحين تمالك نفسه وقدرته على الرد بنفسه ” .

فقال : ” خبر انتحارها غير صحيح بالمرة وجارى مقاضاة كل من أصدر شائعات .. رحاب عمرها ما أخدت علاجات للاكتئاب ومفيش عندنا ولا مراوح ولا جنشات بالسقف .. الموضوع جنائى حرامى دخل يسرق وأنا مسافر .. شكرا ليكى يا هويدا للتوضيح وقريب هرد على كل كلب كتب كلام لا يمت للحقيقة بصلة ” .

وتابع : ” اللى بينتحر مبيشتريش أكل وشكولاتة وبيبسى وتكلمنى تهزر معايا وتتفق معايا أنها هتاكل وتطلبنى نتكلم لحد ما تنام لأنى مكنتش بالقاهرة وتسيب الأكل ومتفتحهوش أصلا .. رحاب كانت رجلها على الأرض واقفة مش متعلقة ومش فى جنش ولا مروحة ولا غيره .. رحاب كانت بتتمنى تسافر تعمل عمرة وده كان هيتم قريب، وفوق كل ده ابنها كان أهم شيء فى حياتها ” .

وأضاف : ” تفاصيل كتير أوى هحكيها فى وقتها وهيتم مقاضاة كل من قرر يألف ويكتب أى كلام ليعمل سبق ” .