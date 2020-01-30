زوج يقتل زوجته وابنائه الثلاثة .. والسبب ” مزعجين “

نشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية حادث مؤلم قام به رجلا بريطانيا يدعى ” انتوني ” البالغ من العمر 40 عاما حيث قتل زوجته وأولاده الثلاثة أكبرهم 13 عاما وأصغرهم 4 سنوات بعد احتفالات رأس السنة ودفنهم في الحديقة القريبة من المنزل .

وهرب انتوني بعد أن دفن الجثث في الحديقة القريبة من المنزل .. إلا أن الجثث خرجت منها رائحة كريهة لم يتحملها المواطنون في الحي فقاموا بإبلاغ الشرطة وألقي القبض على المتهم .

وعثرت الشرطة البريطانية على جثث ل 4 أشخاص هم زوجة انتوني و أولاده الثلاثة بعد خنقه لزوجته وأطفاله الاثنين و طعنة لإبنه الثالث .. حيث لم يتمكن الأب من خنق إبنه الثالث لأنه حاول الإفلات من يده فقام بغرس سكين في قلبه .

وأرجع انتوني السبب في التخلص منهم إلى إنه كان يشعر بالصداع الشديد وإنهم كانوا يسببون الإزعاج له وضجيجهم لا ينتهي فقرر القضاء عليهم .. وكتب في ورقة بعد دفنهم قائلا : ” كانوا مزعجين .. وضجيجهم يؤلم رأسي ” .