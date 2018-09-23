سخرية واسعة من مذيعة سورية بسبب خطأها في قراءة بيت شعر للمعري!… فيديو

ارتكبت مذيعة سورية، ما وصفه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”مذبحة” بحق الشعر العربي، لدى تقديمها فقرة مسابقات، تم بثها مباشرة، على فضائية النظام السوري، ضمن فعاليات معرض تجاري، أقيم أخيراً في العاصمة دمشق.

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وتوجّهت المذيعة وتدعى ماسة آقبيق، بسؤال لمن حولها، عن قائل بيت شعري، قامت بإلقائه عليهم. وهنا وقعت الواقعة! حيث قرأت بيت أبي العلاء المعري على الشكل التالي: “هذا جَناهُ أبي عَلِيْ وما جنيتُ على أحد”. حيث قرأَت “عَلَيَّ” على أنها “علِي”، أي الاسم المشهور.

ولم تتوقف الفضيحة عند نطق عَلَيَّ على أنها عَلِي، بل أخطأت، باسم شاعر عربي مشهور آخر، وهو أبو فراس الحمداني، فقرأت اسمه: “أبو فارس الحمداني!”.