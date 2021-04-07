نشر نجم تطبيق سناب شات السعودي ” عبد الرحمن المطيري ” مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابه على هذا التطبيق كشف من خلاله عن تعرضه إلى حادث سقوط من على ظهر الحصان يوم الجمعة الماضية خلال ممارسته لرياضة ركوب الخيل .

وتحدث عبد الرحمن المطيري عن تفاصيل الحادث وكيفية سقوطه فأشار إلى أن الخيول كانت عاصية في ذلك اليوم وفي حالة توتر شديد ولكنه أصر على ركوبها قبل أن يسقط مرتين من على ظهرها .

وأضاف أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكنه أصيب بفقدان للذاكرة بشكل مؤقت حيث لم يستطع التعرف على الأشخاص المحيطين به .

ولاقت مقاطع الفيديو تفاعلا من جانب المتابعين الذين تمنوا له في تعليقاتهم الشفاء والسلامة وتساءلوا عما إذا كان استعاد ذاكرته بشكل كامل أم لا .