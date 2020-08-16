تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة تقوم بتحطيم وإتلاف مجسمات لتماثيل هندوسية في أحد المحال التجارية في البحرين .

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تتحدث إلى أحد العاملين الموجودين وتسأله عن سبب وجود مثل هذه التماثيل بالمحل ثم تبدأ بتحطيمهم وتعلق : ” هذا بلد مسلم .. هذه ديرة حمد بن عيسى .. حمد بن عيسى يرضى بهذا ” .

واستدعت شرطة المنامة هذه السيدة وفقا لما نشره الحساب الخاص بوزارة الداخلية البحرينية على تويتر للتحقيق معها على خلفية إتلافها وتحطيمها عمدا بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات .

كما نشر الشيخ ” خالد بن أحمد آل خليفة ” مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتعليق على هذه الواقعة .

وكتب فيها قائلا : ” تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين و هي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة .. فهنا تعاقبت و تعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب ومن قام بها غريب ليس منا .. البحرين بلد الجميع ” .