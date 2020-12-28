أقامت امرأة مصرية دعوى خلع في محكمة الأسرة ضد زوجها لما أصابها من ضرر نفسي ومعنوي واستحالة العيش معه .

وأرجعت المرأة سبب دعواها إلى الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” التي يرغب زوجها في أن تصبح صورة طبق الأصل منها .

فقالت : ” جوزي عايزني أبقى زي هيفاء وهبي في كل شيء .. طريقة دلعها عندما تتكلم وأزيائها حتى مكياجها ” .

وأشارت الزوجة إلى رغبة زوجها في إجرائها لعمليات التجميل حتى تشبه هيفاء وهبي .. وأنها حاولت إقناعه كثيرًا بأن لكل امرأة جمالها الخاص لكن دون جدوى فهو مهووس بالفنانة اللبنانية ودائما ما ينتقد ثيابها لأنها ليست مثل ثياب هيفاء وهبي .

وتابعت بأنه ازدادت بينهم الخلافات ولم تعد تتحمل هوسه بهيفاء فطلبت منه الانفصال وأن يبحث عن امرأة أخرى فرفض .