شاهدقبل 8 سنوات.. مغرد يتنبأ بطريقة وفاة لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت ويثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة مثيرة نشرها مستخدم في تويتر قبل نحو ٨ سنوات، تنبأ خلالها بوفاة نجم الليكرز الشهير كوبي براينت في حادثة تحطم هليكوبتر، وهو ما حدث بالفعل في وقت سابق من مساء أمس.

وكتب المستخدم الذي يحمل لقب «Noso»، في التغريدة المنشورة بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٢: «كوبي سينتهي به المطاف في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر».

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012