شاهدقبل 8 سنوات.. مغرد يتنبأ بطريقة وفاة لاعب كرة السلة الشهير كوبي براينت ويثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة مثيرة نشرها مستخدم في تويتر قبل نحو ٨ سنوات، تنبأ خلالها بوفاة نجم الليكرز الشهير كوبي براينت في حادثة تحطم هليكوبتر، وهو ما حدث بالفعل في وقت سابق من مساء أمس.

وكتب المستخدم الذي يحمل لقب «Noso»، في التغريدة المنشورة بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٢: «كوبي سينتهي به المطاف في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر».

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012



وكانت ردود أفعال المغردين قاسية حينها، وطالب معظمهم منه حذف التغريدة، ولكنه اعتذر ولم يحذفها منذ ذلك الحين، وحتى إعلان وفاة براينت.

ولقي لاعب كرة السلة المعتزل ، كوبي براينت ، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا.

وتوفيت ابنة كوبي براينت إلى جانب والدها في حادث تحطم الطائرة ، وأعلنت الشرطة وفاة جيانا ماريا، 13 عامًا، في الحادث المأسوي، والذي تسبب في مقتل خمسة أشخاص.