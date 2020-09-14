تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً ظهر فيه نجم قناة “طيور الجنّة” المعتصم بالله المقداد المعروف باسم “عصومي” وهو يبكي بشدة مودّعاً أحد أصدقائه أمام مبنى المطار.

وتساءل المتابعون عن السبب، وأشار بعضهم إلى أن العائلة تغادر الأردن، ليتبين أن عصام وشقيقه الوليد نشرا من قبل هذا الفيديو على قناتهما الخاصة في “يوتيوب” حيث حقق نسبة مشاهدة عالية جداً في مدة قصيرة.

كذلك نشر المعتصم بالله على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً سُجّل له في المطار وهو يحمل شقيقه المولود حديثاً ويلاعبه. وتعليقاً كتب: “في ألطف من هيك؟”، من دون أن يذكر سبب مغادرة الأسرة للبلاد، أو يكشف صحة ذلك من عدمه.

يُشار إلى أن الأسرة التي حققت شهرة واسعة من خلال قناة الأطفال الخاصة بها “طيور الجنّة”، استقبلت في حزيران (يونيو) المنصرم (2020) طفلها السادس، وأطلق عليه خالد المقداد وزوجته اسم “سند”. كما طرأ على حياة الأسرة الكثير من التغيرات، ومنها خطوبة الوليد.