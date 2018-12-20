شاهدوا “أسوأ فيديو في تاريخ يوتيوب”.. نال 13 مليون “Dislike”!

حظي مقطع فيديو نشر في موقع “يوتيوب”، ويتضمن أبرز المقاطع التي انتشرت بشكل كبير خلال عام 2018، بأسوأ تفاعل في تاريخ الموقع.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد قال موقع “ماشابل” إن الفيديو بات بصفة رسمية “أسوأ فيديو في تاريخ يوتيوب”، مضيفا أنه تفوق “من حيث السوء” على فيديو كليب “بيبي” للمغني جاستن بيبر.

ونشرت يوتيوب الفيديو يوم 6 كانون الاول بعنوان “YouTube Rewind 2018″، وتضمن عددا من الأحداث التي طبعت عام 2018.

وحتى يوم 17 كانون الاول، حظي الفيديو بأكثر من 140 مليون و461 ألف مشاهدة، بينما نال 13 مليون “عدم إعجاب”، ليكون المقطع صاحب الـDislike الأعلى في تاريخ يوتيوب.

وأرجع البعض سبب هذا العدد الكبير من “عدم الإعجاب” بالفيديو إلى تجاهله إضافة العديد من نجوم اليوتيوب، فضلا عن غياب مقاطع لأحداث مهمة.

واعتاد يوتيوب، منذ عام 2010 على طرح فيديو في آخر السنة، يتناول فيه أبرز المقاطع، التي انتشرت على منصته ولاقت انتشارا كبيرا.

وكانت أغنية “بيبي” لجاستن بيبر تتصدر قائمة “أسوأ فيديوهات يوتيوب”، حيث جرى طرحها على الموقع عام 2010، وحصلت على أكثر من 9 ملايين “عدم إعجاب”.