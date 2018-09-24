شاهدوا.. اكتشاف سر اختفاء الطائرة الماليزية بعد 4 سنوات من سقوطها بالمحيط الهادئ

يروي فيلم وثائقي أذاعته قناة “ناشيونال جيوغرافيك”، واقعة اختفاء الطائرة الماليزية، منذ عام 2014، وبالتحديد في 8 مارس، حين اختفت من على الرادار في منطقة تسمى بـ”دوامة الموت” فوق المحيط الهادئ.



ويرجح أن يكون سبب السقوط هو فقدان “الوقود”، وعدم قدرة الطيار على التحكم في الطائرة، وكذلك توقف الطيار الآلي والسير في اتجاه خاطئ لما يزيد عن 6 ساعات، الأمر الذي أدى لنفاذ الوقود، وفقا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وتمكن فريق الإعداد من تصوير مشاهد “تمثيلية” للحظة السقوط المرعب للطائرة، والتي كانت في طريقها إلى كوالالمبور قادمة من الصين، كما أشاروا إلى أن أكثر الاحتمالات تؤكد أن أحد محركات الطائرة وهو الأيمن في أغلب الظن، توقف قبل المحرك الأيسر ببضع دقائق.