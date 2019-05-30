شاهدوا الداعية وسيم يوسف يثير الجدل مجدداً ويؤكد: الألباني قال إرضاع الكبير من الفم لثدي المرأة

عادت قضية “إرضاع الكبير” للظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرة أخرى بعد أن أثارت النشطاء سابقا ودفعتهم لكتابة العديد من التعليقات والردود.

هل ترضى بهذا الكلام على أمك ؟؟

فكيف ترضاه على أم المؤمنين !!

وكيف تقاتل لإثبات صحة الحديث، ولا تقاتل للدفاع عن سمعة أم المؤمنين ! pic.twitter.com/UDhbOU0kQo — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) May 26, 2019

وقال الألباني في المقطع الذي استشهد به وسيم يوسف: “لم تنقل لنا الوسيلة وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة لأنه هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة عندما يكون في إظهار الثدي العضل الممتلئ قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري تجي تتكشف قدام منو وانما تكشف مقدار الحلمة هذه الحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة..”

واستشهد وسيم يوسف بمقطع صوتي للألباني، قائلاً في تعليق على التسجيل: “الشيخ الألباني – رحمه الله – يقول أن حديث ” إرضاع الكبير ” كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً !لإنه لا يثير شهوة الرجل ..ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً”.

تأتي تغريدة وسيم يوسف ضمن سلسلة للرد على تغريدة حول عائشة بنت أبي بكر، زوجة النبي محمد، رادا بتغريدة منفصلة قال فيها: “هل ترضى بهذا الكلام على أمك؟؟ فكيف ترضاه على أم المؤمنين !!وكيف تقاتل لإثبات صحة الحديث، ولا تقاتل للدفاع عن سمعة أم المؤمنين!”.