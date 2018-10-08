شاهدوا.. اماراتيون يمزحون مع ابيهم جعلوه يطير بالبالونات فارتفع و غاب عن الانظار

تداول نٌشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات لواقعة مؤسفة تعرض لها مواطن إماراتي بسبب اللهو مع أبنائه.



وبحسب التعليقات، فإن المواطن الإماراتي جلس على كرسي مربوط بعدد من “البالونات” والتي تمكنت من رفعه إلى الأعلى بعدما فقدوا السيطرة عليها.

وحملت الرياح المواطن وهو على الكرسي المربوط بالبالونات وعٌثر عليه بحالة يرثى لها في جبال سلطنة عٌمان وتم إنقاذه بواسطة إسعاف طائر.