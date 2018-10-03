شاهدوا تظاهر بالموت.. ليفاجئ حبيبته بعرض زواج!

نفّذ شاب مقلباً بحبيبته متظاهراً ب​الموت​، في حادث ​دراجة نارية​ في جنوب كوتاباتو في ​الفلبين​، ليتقدّم إليها بعرض زواج في ​الشارع​.



وحصل الشاب على مساعدة من ​شرطة المرور​ لتنفيذ مخطّطه، بعد أن توقّفت سيارة مرور أمامه أثناء التظاهر بالموت والدراجة إلى جانبه، بينما اصطحبت شرطية حبيبته نحو موقع الحادث، لتفاجأ به مستلقياً على الأرض، ثمّ لم يلبث أن دبّت فيه الحياة واعتدل في جلسته ليفاجئها بإخراج خاتم ​الزواج​، لتبدأ بعدها في البكاء.

وعلى الرغم من أن بعض الناس أبدوا إعجابهم بالخدعة، قال آخرون إنّهم سيكونون “غاضبين” إذا وضعهم شريكهم، في مثل هذا الموقف.