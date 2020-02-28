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شاهدوا.. توقيف شابين مثليين في الجزائر بعد إحتفالهما بزفافهما

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عاجل: زواج مثليين بولاية تبسة 😱 وتم القبض عليهم من قبل مصالح الأمن

عاجل: زواج مثليين بولاية تبسة 😱 وتم القبض عليهم من قبل مصالح الأمن

فتحت الفرقة الجنائية في ​الجزائر​ تحقيقات موسعة لكشف مكان ​مثليين جنسيا​ اختارا شقة صديق مشترك لهما لينظما حفل زواجهما، مشيرة إلى أن الشابين يبلغان من العمر 26 و21 عاما وقد نشرا مقطع فيديو يصور مشاهد من الحفل المثير للجدل.
ويواجه الشابين الجزائريين تهم “جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونية وهي المحاماة، وحيازة وعرض للجمهور صورا مخلة بالحياء، وارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة المؤثرات بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي”.
وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير.

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