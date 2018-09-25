شاهدوا تونسي يعرض بناته للبيع بشكل صادم.. وردود الأفعال ساخطة

أثار أب تونسي, عاطل عن العمل, صدمة لدى رواد مواقع التواصل بعدما عرض بناته للبيع بشكل علني، لمحاولة لفت الانتباه الى مشكلته والتخلص من الظروف المادية الصعبة التي يواجهها.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عرض البنتين الصغيرتين للبيع من قبل أبيهما، أمام إحدى المقرات الحكومية في محافظة القيروان، وسط تونس.



ووقف الأب إلى جانب ابنتيه، حاملًا لافتة، كتب عليها ”3 ​بنات للبيع​.. أنا فقير”، وجاءت ردود الأفعال ساخطة، حيث رأى البعض أن ما “اقترفه الأب لا يمكن تبريره أبدًا مهما كانت الظروف التي يمرّ بها، وأنه لا بد له من تحمل مسؤوليته كرجل اختار الزواج والإنجاب”.

من جهة أخرى صبّ آخرون غضبهم على سياسة الدولة “الفاشلة”، محملين إياها تدهور الأوضاع المعيشية ومعاناة المواطنين الاقتصادية بسبب تعمق البطالة وارتفاع نسب التضخم التي ناهزت الـ 8 %.